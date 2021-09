Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Diebstahl eines Stromgenerators

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (17.09.2021, 16.00 Uhr) und Samstag (18.09.2021, 10.00 Uhr) einen Stromgenerator in Beckum gestohlen.

Der Generator stand auf einem Baustellenanhänger an der Straße Hesseler und war gesichert.

Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug, in dem sie den Generator transportiert haben, bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell