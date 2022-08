POL-E: Essen: Brand im südlichen Krupppark - Zeugenaufruf

Essen (ots) - 45475 MH-Dümpten: Gestern Nachmittag (13. August 2022) begab sich gegen 13:50 Uhr eine 71-jährige Frau von dem REWE Markt an der Aktienstraße 322 zu einer gegenüberliegenden Grünanlage in der Straße Im Beckerfelde. Ein Mann folgte ihr und riss ihr in der Grünanlage eine Kette vom Hals. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Nordstraße. Die ...

