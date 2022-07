Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher klauen Mobiltelefone aus Technikmarkt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter lösten in der Mittwochnacht (27.07., 03.15 Uhr) den Einbruchsalarm in einem Technikmarkt an der Industriestraße aus und klauten diverse Mobiltelefone. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die Täter. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Diebe zuvor eine Außentür zum Technikmarkt auf. Anschließend entwendeten sie Mobiltelefone aus verschlossenen Vitrinen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Industriestraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

