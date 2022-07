POL-GT: WARNUNG! Aktuell betrügerische Anrufe FALSCHER POLIZEIBEAMTER im Kreis Gütersloh!

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Am vergangenen Wochenende (22.07. - 24.07.) begingen bislang unbekannte Täter drei Einbrüche im Stadtgebiet Harsewinkel. Ob sich dabei mögliche Tatzusammenhänge ergeben, ist derzeitig Bestandteil der Ermittlungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (22.07., 18.30 Uhr - 23.07., 07.30 Uhr) verschafften sich Einbrecher Zutritt in ein Friseursalon an der Brinkmannstraße. Nachdem ...

