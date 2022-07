Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Fahrradzusammenstoß in der Flora-Westfalica - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntag (24.07., 18.15 Uhr) befuhr eine 84-jährige Fahrradfahrerin die Mittelhegge. Unmittelbar vor dem sogenannten Aquatunnel kam es zwischen der 84-jährigen Radfahrerin und einem in Richtung Rheda fahrenden Fahrradfahrer zu einem Zusammenstoß. Dadurch stürzte die Frau aus Rheda-Wiedenbrück. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 40-jährige Fahrradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück blieb unverletzt. In der Atemluft des 40-Jährigen wurde während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet? Es sollen Ersthelfer vor Ort gewesen sein. Wer kann Angaben zu dem genauen Unfallhergang machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell