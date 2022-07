Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zeugen informierten am Montagmorgen (25.07., 07.35 Uhr) die Polizei, nachdem es im Bereich der Kreuzung B64/ Zur Flammenmühle zu einem Unfall gekommen ist.

Bei dem Unfall wurde ein 72-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Zeugen gaben an, dass zuvor ein Lkw mit polnischer Zulassung die B64 au Rheda-Wiedenbrück kommend in Richtung Rietberg gefahren ist. Zeitgleich soll der Radfahrer die Druffeler Straße in Richtung der Straße Zur Flammenmühle entlang gefahren sein. Im Kreuzungsbereich kam es zu dem Zusammenstoß. Der Lkw-Fahrer flüchtete im Anschluss ohne sich um den am Boden liegenden 72-Jährigen zu kümmern. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wem ist der Lkw aufgefallen? Es soll sich um einen weißen Fiat Ducato handeln. Möglicherweise mit einer Schlafkabine über dem Fahrerhaus. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

