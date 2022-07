Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrolle eines Schweinetransporters

Gütersloh (ots)

Harsewinkel - Am Freitag (22.07.), um ca. 16:00 Uhr kontrollierte der Verkehrsdienst Gütersloh an der Clarholzer Str. in Harsewinkel einen Lkw der Hausschweine transportierte. Den Beamten zeigte sich ein erschütterndes Bild. Die Tiere waren völlig dehydriert und in einem äußerst schlechten Gesundheitszustand. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die Schweine stundenlang ohne jegliche Versorgung transportiert wurden. Die Tiere wiesen teilweise erhebliche Verletzungen auf, die zur Transportuntüchtigkeit führten. Der verantwortliche Landwirt zeigte sich uneinsichtig. Das zuständige Veterinäramt erhielt Kenntnis und erschien vor Ort und begutachtete die Verletzungen und die Transportbedingungen der Tiere. Ein Tier war so schwer verletzt, dass es sofort von seinem Leid erlöst werden musste. Zwei weitere wurden wenig später erlöst. Zudem konnte der Landwirt die für den Transport vorgeschriebenen Dokumente nicht vorweisen. Das Veterinäramt leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Tierschutztransportverordnung ein. Der Fahrer der gleichzeitig Landwirt ist muss mit einer erheblichen Strafe rechnen.

