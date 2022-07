Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-jähriger Räuber trifft auf mutige Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 23-Jähriger Räuber hat am Donnerstagmorgen (21.07., 10.50 Uhr) wohl nicht mit dem couragierten Handeln mehrerer Personen aus dem Kreis Gütersloh gerechnet. Der Tag endete für den Mann im Polizeigewahrsam der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Folgendes hat sich nach derzeitigem Erkenntnisstand am Donnerstagvormittag rund um den Bahnhof in Isselhorst-Avenwedde an der Isselhorster Straße abgespielt:

Gegen 10.50 Uhr saß eine 23-jährige Frau in einem Zug in Richtung Bielefeld. Als der Zug am Bahnhof in Issehorst-Avenwedde anhielt, riss der 23-jährige Mann der Frau das Handy aus der Hand und rannte aus dem Zug hinaus in Richtung Isselhorster Straße. Auf der Straße hielt der Mann anschließend einen vorbeifahrenden Autofahrer an. Er forderte den Autofahrer auf den Rettungsdienst zu rufen, da es angeblich eine verletzte Person im Bahnhof geben würde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte der 23-jährige Tatverdächtige diesen Moment, griff durch das geöffnete Fenster und riss dem 62-jährigen Autofahrer sein Mobiltelefon aus der Hand. Zwei Männer, welche zu der Zeit vor dem Bahnhofsgebäude Arbeiten verrichteten, reagierten sekundenschnell. Sie hielten den 23-Jährigen fest. Gegen das Festhalten wehrte sich der Tatverdächtige. Er schlug um sich. Eine 73-jährige Dame bemerkte die drei Männer in dem Moment, ging ihrerseits mutig auf die drei Männer zu und forderte sie auf die Auseinandersetzung zu beenden. Diesen Moment nutze der 23-Jährige und riss sich los. Unmittelbar danach riss er der 73-jährigen Dame einen Ohrring heraus. Daraufhin wurde er wieder von den Männern festgehalten, bis zum Eintreffen der Polizei. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Er unternahm zwar noch Versuche sich aus den Griffen der Polizisten zu befreien, die Nacht verbrachte er aber letztendlich im Polizeigewahrsam in Gütersloh. Am Freitagvormittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Einer der festhaltenden Männer erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Das Smartphone der 23-jährigen Frau aus dem Zug wurde zwar aufgefunden, war aber komplett zerstört. Der Ohrring der 73-Jährigen wurde vor Ort von dem 23-Jährigen vermutlich weggeworfen. Er konnte nicht aufgefunden werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell