Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Bei Brand in einem Haus wurde niemand verletzt

Hoogstede (ots)

Vermutlich durch eine brennende Zigarette kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in Hoogstede in der Hauptstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sieben Erwachsene im Alter von 37 bis 83 Jahren und zwei Kinder im Alter von 6 und 10 Jahren im Haus. Alle konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehren Nordhorn, Hoogstede und Emlichheim waren mit 7 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

