POL-HS: Münzgeld aus PKW entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots) - Gegen 22.45 Uhr brannte am 12. Juli (Dienstag) ein Stoppelfeld an der Friedrich-List-Allee in Nähe des Golfplatzes. Eine Fläche von zirka 200 Quadratmeter, auf der zum Trocknen ausgelegtes Stroh lag, hatten unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Wildenrath löschte das Feuer, bei dem keine Personen zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei hat ihrerseits die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

