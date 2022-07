POL-GT: Diebstahl eines Reifensatzes mit hochwertigen Felgen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh/ Rietberg (FK) - Im Rahmen der Streife wurden Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh am Samstagvormittag (23.07., 09.25 Uhr) auf einen mit einer schweren Tasche bepackten Mann vor dem Bahnhof in Gütersloh aufmerksam. Der sich auffällig nervös umherschauende Mann wurde von den Polizisten kontrolliert. In seinen Taschen befand sich diverser Schmuck, mehrere Kopfhörer, Uhren und eine ...

mehr