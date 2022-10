Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221024-3: WhatsApp-Betrüger erbeuteten hohe Geldsummen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Seniorinnen aus Pulheim und Frechen betrogen

Mit einer dreisten Lüge haben Betrüger über einen Messengerdienst am Freitag (21. Oktober) mehrere tausend Euro von Seniorinnen (83, 77) erbeutet. In beiden Fällen gaben sich die Täter als Kinder der Geschädigten aus. Die falschen Verwandten gaben vor eine neue Handynummer zu haben und in Geldnot geraten zu sein. In beiden Fällen überwiesen die Geschädigten das geforderte Geld. Als der Betrug auffiel, erstatteten die Seniorinnen Strafanzeige bei der Polizei.

Die Fachleute der Kriminalprävention raten: 1. Ignorieren Sie diese Nachrichten. 2. Überweisen Sie kein Geld. 3. Fragen Sie unter der altbekannten Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nach. 4. Informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Die Polizei rät außerdem: Treffen Sie in Ihrer Familie Absprachen und Regel für solche Fälle. Kontaktieren Sie bei geringsten Betrugsverdacht die Polizei über die Notrufnummer "110".

Zum Schutz vor Betrugsmaschen, stellen die Beraterinnen und Berater der Kriminalprävention telefonisch 02233 - 52 4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de weitere Informationen zur Verfügung. (hw)

