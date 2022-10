Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221024-1: Schülerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Bedburg (ots)

Autofahrer wird gebeten sich zu melden

Am Freitagmittag (21. Oktober) ist eine Schülerin (15) bei einem Verkehrsunfall in Bedburg-Lipp leicht verletzt worden. Die Polizei sucht einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Autofahrer, der an dem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Seine Zeugenaussage wird dringend benötigt. Der Mann soll von kräftiger Statur und ungefähr 170 bis 175 Zentimeter groß sein. Er habe einen grauen Dreitagebart.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll die 15-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Virchowstraße in Richtung Lipper Markt gefahren sein. An der Kreuzung zur Eifelstraße sei sie mit einem von rechts kommenden braunen Auto zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls sei sie auf die Motorhaube des Wagens gefallen. Der gesuchte Fahrer habe die Radfahrerin angesprochen. Anschließend soll er sich in sein Auto gesetzt haben und weggefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Mit ihrer Mutter fuhr die Schülerin wenig später in ein Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung durfte die 15-Jährige wieder nach Hause. Ihr Fahrrad wurde bei dem Verkehrsunfall leicht beschädigt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell