POL-REK: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Heranwachsenden

Kerpen (ots)

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Rolshausenstraße aus Richtung Ursfelder Straße kommend in Richtung Heerstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er gegen 01:40 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Durch diesen Aufprall verletzte er sich am Arm. Ein in unmittelbarer Nähe zum Unfallort geparkter Pkw wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Auf Grund seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm, neben der notwendigen ärztlichen Behandlung, eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrzeugführer angab, dass vor dem Unfall die Bremsen versagten, wurde der Pkw sichergestellt und wird nun von Spezialisten auf einen möglichen technischen Defekt untersucht. (ms)

