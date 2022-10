Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221021-2: Autofahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Kerpen (ots)

Polizisten ordnen die Entnahme einer Blutprobe an

Am Donnerstagvormittag (20. Oktober) haben Polizisten in Kerpen-Horrem nach einer Verkehrskontrolle die Ermittlungen gegen eine Autofahrerin (36) aufgenommen. Der 36-Jährigen wird vorgeworfen, während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die wenig später von einem Arzt durchgeführt wurde. Die Autofahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Gegen 10 Uhr war die 36-Jährige mit ihrem Opel auf der Hauptstraße unterwegs. Bei der Kontrolle der Fahrerin bemerkten die Polizisten, dass die Bindehäute der Frau stark gerötet waren und ihre Hände zitterten. Ein durchgeführter Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Amphetamin und Cannabis.

Die Polizisten untersagten der Betroffenen die Weiterfahrt. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell