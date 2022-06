Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung

Jucken (ots)

Am Sonntag, den 12.06.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der L 13 zwischen Jucken und Karlshausen zu einer Straßenverkehrsgefährdung. In diesem Zusammenhang überholte ein 3er BMW eine Kolonne von zwei PKW in Richtung Karlshausen, obwohl auf der langen Geraden Gegenverkehr herannahte. Der vordere der zwei überholten PKW musste dabei stark abbremsen, um dem BMW das Wiedereinscheren zu ermöglichen und einen schweren Verkehrsunfall vermeiden zu können. Die Daten des entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers, der in dem Strafverfahren als Zeuge in Betracht kommt, sind bis dato unbekannt.

Der/die Fahrer*in wird daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen.

Telefon: 06551/9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

