Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan - Landkreis RW) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall (19.02.2022)

Dornhan (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Dornhan nach Fürnsal. Hierbei übersah ein 60-jähriger Autofahrer eine 74-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn. Hierbei erlitt die Fußgängerin schwerste Verletzungen, aufgrund dessen sie stationär ins Krankenhaus Freudenstadt gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle beordert. Mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741/34879-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern o.R. zu melden.

