POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Lieferwagen bei Unfall stark beschädigt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Straße "Steinhäuslebühl" bei dem mindestens 10.000 Euro Schaden entstanden sind. Wie die Polizei bisher ermittelte, fuhr ein noch unbekannter Autofahrer vom Parkplatz des Discounters auf die Straße und rammte den vorbeifahrenden Mercedes-Sprinter. Danach fuhr der Verursacher Richtung Einkaufzentrum weiter. Am Unfallort stellte die Polizei Teile eines Haupt- und eines Nebelscheinwerfers sicher, die zu einem VW Touran passen. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei unter Telefon 0741 34879-0 entgegen.

