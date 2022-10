POL-REK: 221021-1: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Brühl (ots) - Nach zwei Verkehrsunfällen entfernten sich Unfallbeteiligte von der Unfallstelle Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat in zwei Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Nach Verkehrsunfällen in Brühl sollen sich am Mittwochnachmittag (19. Oktober) Unfallbeteiligte entfernt haben, ohne auf die Polizei ...

mehr