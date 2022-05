Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in Richtung Bremer Straße. Ein LKW fuhr in den Kreisverkehr ein und wollte nach rechts in Richtung B6 abbiegen. Dies war für einen hinter dem Lkw wartendenden 63-jährigen Pkw-Fahrer aus Nienburg nicht ersichtlich. Trotz der unklaren Verkehrslage wollte er rechts an dem LKW vorbeifahren. Der allerdings fuhr genau in dem Moment an und somit kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

