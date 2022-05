Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Betrunkene verursacht Verkehrsunfall - Stemshorn, Polizei kontrolliert Festival-Besucher ---

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Sonntag gegen 19.45 Uhr wurde eine 48-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 48-Jährige befuhr die Nienbruger Straße (B 214) und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Als sie verkehrsbedingt anhielt, erkannte der nachfolgende 36-jährige Pkw-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf. Die 36-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Schaden von rund 6000 Euro.

Diepholz - Jugendliche erwischt

Insgesamt fünf Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag erwischt, als sie im Stadtgebiet mehrere Straßenlaternen austraten. Durch das Austreten werden die Laternen nicht beschädigt, aber das Licht erlischt mindestens für die Nacht. Die Fünf konnten gegen 01.20 Uhr in der Straße Essmannskamp von der Polizei angetroffen werden. Nach der Aufnahme der Personalien und einer Standpauke konnten die Fünf nach Hause.

Stemshorn - Polizei kontrolliert Festival-Besucher

An der Haldemer Straße in Stemshorn hat die Polizei gestern den abfließenden Verkehr vom Festival "Hai in den Mai" kontrolliert. Insgesamt wurden über 60 Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit und deren Fahrer*innen auf die Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Elf Fahrer*innen standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Sie mussten eine Blutprobe abgeben und ihr Fahrzeug stehen lassen. Ganze drei Fahrer waren ganz ohne Führerschein unterwegs. Für die Pkw und Kleinkraftrad-Fahrer war nicht nur die Fahrt am Kontrollort beendet, sie erwartet zudem ein Strafverfahren.

Sulingen - Küchenbrand

Ein vergessener Topf auf dem Herd hat gestern gegen 13.15 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr in Sulingen, Schmiedesrtaße, geführt. Eine Bewohnerin der Obergeschoss-Wohnung hatte den Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen und hatte die Wohnung verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass auch kein höherer Schaden entstanden ist.

Twistringen - Einbruch in zwei Praxen

Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 19:45 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr, in eine Physiotherapie- und eine Zahnarztpraxis in der Brunnenstraße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Praxen. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts, aber der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert 250 Euro.

Stuhr - Betrunken Unfall verursacht

Eine 29-jährige stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin hat am Sonntag gegen 10.45 Uhr in Stuhr-Varrel, Varreler Landstraße, einen Verkehrsunfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen war die 29-Jährige während der Fahrt eingeschlafen und mit einem Pkw im Gegenverkehr kollidiert. Die ebenfalls 29-jährige Fahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Unfallverursacherin ergab eine Promillewert der Atemluft von 2,8 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben und auch ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 24000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell