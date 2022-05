Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.05.2022

PI Diepholz

Ohne Führerschein gefahren Am frühen Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, wurde auf der Bremer Straße in Heede ein 29-jähriger Mann aus Wetschen angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, daß der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er zu diesem Zeitpunklt unter dem Einfluß berauschender Mittel. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Kein Versicherungsschutz Gegen 01:10 Uhr am Samstagmorgen wurde in Diepholz, Graftlage, ein 31-jähriger Mann aus Rieneck von der Polizei angehalten und kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, daß der PKW nicht mehr versichert war. Da der Fahrer und gleichzeitig Halter seit geraumer Zeit in Deutschland wohnt und lebt und sein Fahrzeug nicht aus dem Ausland nach hier umgemeldet hatte, liegt auch ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetzt vor.

Fahren unter Drogen Bereits am Freitagnachmittag gegen 14:03 Uhr wurde in Hüde auf der Osnabrücker Straße ein 21-jähriger Mann aus Schwerte mit seinem PKW fahrend angetroffen. Dieser wurde angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert, wobei festgestellt wurde, daß der junge Mann unter dem Einfluß von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht In der Zeit zwischen 16:05 Uhr und 16:10 Uhr kam es am Freitag in Diepholz auf der B 51 der Umgehungsstraße in Richtung Aral-Autohof zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hier hatte ein bislang unbekannter Porsche-Fahrer den PKW eines 49-jährigen Mannes aus Bakum während eines Überholvorganges touchiert, wodurch Sachschaden entstand. Anschließend fuhr der Porsche-Fahrer ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzten.

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen: Diebstahl aus Pkw

Am 06.05.2022, im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr bis 16:45 Uhr, wurde an einem geparkten Pkw in der Bürgermeister-Ahlers-Straße in Bruchhausen-Vilsen eine Scheibe eingeschlagen und eine Ledertasche entwendet. Die Schadenshöhe wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Bassum: Erfolgreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person Am 07.05.2022, gegen 02:20 Uhr, wurde eine 65-jährige weibliche Person im Bereich Bassum als vermisst gemeldet. Durch den eingesetzten Polizeihubschrauber konnte die vermisste Frau um 04:40 Uhr im Nachbereich der Bahnstrecke im Ortsteil Klövenhausen gesichtet werden. Die Vermisste hatte sich nach einem Sturzgeschehen schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den Suchmaßnahmen waren neben einem Polizeihubschrauber auch 125 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr sowie die Rettungshundestaffel des Technischen Hilfswerks eingesetzt. Während der mehrstündigen Suche kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Osnabrück und Bremen.

PK Weyhe + PK Sulingen

---Fehlanzeige---

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglöich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

