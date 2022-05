Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 08.05.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfälle

1. Am gestrigen Samstagvormittag gegen 11:05 Uhr kam es in Drebber auf der Hautpstraße in Höhe Hausnummer 30 zu einem Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein 24-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW vom dortigen Parkstreifen auf die Hauptstraße zu fahren. Dabei übersah er einen 23-jährigen Mann mit seinem PKW aus Diepholz, welcher in diesem Moment die Hautpstraße in Rtg. Cornau befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und der 23-jährige Mann leicht verletzt wurde. 2. In Diepholz auf der Schömastraße in Höhe Hausnummer 1 kam es am gestrigen späten Nachmittag gegen 17.45 Uhr zwischen einem PKW und einem Radfahrer zu einem Unfall. Hier beabsichtigte ein 65-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW vom Parkplatz des Hagebau-Marktes auf die Schömastraße aufzubiegen. Hierbei übersah er eine 17-jährige Radfahrerin aus Diepholz, welche gerade die Schömastraße aus Rtg. Hindenburgstraße kommend befuhr und auf den Parkplatz des Hagebau-Marktes abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin leicht verletzt bwurde.

PK Weyhe + PK Sulingen

---Fehlanzeige---

PK Syke

Verkehrsunfall mit Sachschaden :

Am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr ist es in Bassum in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Fahrbahnrand losfahren und hat hierbei eine 52-jährige Frau aus Bassum mit ihrem Pkw übersehen, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist. Daraufhin hat sich der 88-Jährige derart erschrocken, dass er den Rückwärtsgang eingelegt und gegen eine Hauswand gefahren ist. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 11.000 EUR.

