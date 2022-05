Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Zwei Verkehrsunfälle - Wagenfeld, Glas Wasser Trick ergibt Diebstahl - Stuhr, Verkehrsunfall mit vier Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfälle

Am Montag gegen 08.10 Uhr wurde ein 49-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Stüvenstraße leicht verletzt. Ein 34-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Stüvenstraße und wollte auf den Parkplatz des Krankenhauses abbiegen. Hierbei übersah sie den auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrer und beide kollidierten. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 2800 Euro.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall auf der Vechtaer Straße (B 69) hatte der Fahrer eines Transporters viel Glück und wurde nur leicht verletzt. Der 62-Jährige überholte mit seinem Transporter mehrere Fahrzeuge. Um einen Unfall mit einem entgegen kommenden Lkw zu verhindern, wich er nach links aus und stieß gegen einen Baum. Der 62-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt rund 15500 Euro.

Wagenfeld - Glas Wasser Trick

Mit der Frage nach etwas zu Trinken hat ein Unbekannter am Donnerstag letzter Woche den Schmuckkasten entwendet. Der Unbekannte hatte an der Tür geklingelt. Als der 67-Jährige Bewohner des Hauses an der Oppenweher Straße öffnete, fragte der Unbekannte nach etwas zu trinken. Als der Unbekannte wieder gegangen war, stellte der Bewohner das Fehlen des Schmuckkastens fest. Der Glas Wasser Trick ist einer von vielen möglichen Arbeitsweisen wie Diebe an ihre Beute kommen. In diesem Fall rät die Polizei den Durstigen nicht in die Wohnung zu lassen und ihm ein Glas Wasser an die Tür zu bringen. Diesen und auch andere Tricks, insbesondere wie man sich dagegen schützt, nachzulesen unter www.polizei-beratung.de

Sulingen - Beim Diebstahl gestört

Am Sonntag gegen 20.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das ehemalige Grundschulgebäude an der Schmelingstraße in Sulingen, wo sich u.a. zu Zeit das Impfzentrum befindet. Ein männlicher Täter wurde vor Ort durch eine zufällig vorbeikommende Zeugin gestört, worauf dieser die Flucht ergriff. Die Person wurde als ca.185 bis 195 cm groß, blonde Haare, schlank, bekleidet mit schwarzer Kappe, dunkler Hose sowie grau-blauer Jacke beschrieben. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Beobachtungen bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Sulingen - Sachbeschädigung im Park der Generationen

In der Zeit vom Freitag, 14:45 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, haben Unbekannte im Park der Generationen einen neu gepflanzten Ginkgo Baum mutwillig beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Stuhr - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Blockener Straße / Neuer Weg wurden gestern insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Gegen 13.40 Uhr wollte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Straße Stuhrreihe die Blockener Straße überqueren und in die Straße Neuer Weg einfahren. Hierbei übersah er den Pkw eines 19-Jährigen, der die Blockener Straße Richtung Groß Mackenstedt befuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurden der 56-Jährige sowie der 19-Jährige und dessen zwei Mitfahrer leicht verletzt. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von rund 22000 Euro.

