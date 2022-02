Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttingen) Autofahrer hat zu tief ins Glas geschaut

Tuttlingen (ots)

Ein Autofahrer ist von Samstag auf Sonntag von einer Polizeistreife in der Liptinger Straße angehalten und kontrolliert worden. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr, worauf der 41-Jährige einen Atemalkoholtest abgab. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb die Beamten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abnehmen ließen. Wie es sich herausstellte, hatte der Mann auch keinen Führerschein, weshalb die Autoschlüssel an die Ehefrau übergeben wurden. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige.

