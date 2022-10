Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221024-2: Unbekannte durchsuchten Auto - Zeugensuche

Erftstadt (ots)

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am frühen Samstagmorgen (22. Oktober) ein Auto in Erftstadt-Lechenich geöffnet und durchsucht haben.

Einer der Täter sei 170 Zentimeter groß und schlank. Er habe zur Tatzeit eine Daunenjacke getragen. Die Kapuze der Jacke habe in der Mitte einen dunklen Streifen gehabt. Der zweite Mann sei ebenfalls schlank und zwischen 175 und 185 Zentimetern groß. Er sei mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose sowie dunklen Turnschuhen mit einer seitlich weißen Sohle bekleidet gewesen. Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen öffneten zwei 18- bis 25-jährige Männer gegen 5 Uhr die Autotür eines weißen Kias, der an der Straße "Am Qualenberg" geparkt war. Sie sollen das Auto durchsucht haben. Danach seien sie weggelaufen. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

