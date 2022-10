POL-EN: Sprockhövel- Müllcontainer in Brand gesetzt

Herdecke (ots) - In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmittag brachen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Weg am Eckenkamp ein. Sie brachen die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu dem Haus. Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

