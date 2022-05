Polizei Paderborn

POL-PB: Gestohlener BMW kurz nach der Tat aufgefunden

Paderborn (ots)

(mb) Ein in der Nacht zu Mittwoch (11.05.2022) am Beverunger Weg gestohlener BMW X1 ist noch in der Nacht aufgefunden und sichergestellt worden.

Die Besitzer des Autos wurden in der Nacht gegen 01.50 Uhr durch Motorgeräusche direkt vor ihrem Wohnhaus geweckt. Es hörte sich an, als wenn der eigene Pkw gestartet würde. Als sie aus dem Fenster schauten, bemerkten sie, dass ihr grauer BMW X1 nicht mehr auf dem Stellplatz vor dem Einfamilienhaus am Beverunger Weg stand. Sie sahen ein anderes Auto, das mit ausgeschalteter Beleuchtung davon fuhr. Die sofort alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein. Um 04.30 Uhr wurde der gestohlene Wagen am Ende einer Sackgasse am Liethberg aufgefunden. Die Täter waren nicht weit gekommen. Möglicherweise ließen sie den Wagen aufgrund der schnellen Fahndungsmaßnahmen der Polizei zurück. Der unbeschädigte BMW wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort, Beverunger Weg, oder später am Fundort, Liethberg, gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

