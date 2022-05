POL-PB: Wegen einer Hummel vom Bremspedal gerutscht - Radfahrerin schwer verletzt

Paderborn (ots) - (mb) Ein Exhibitionist hat sich am Montag auf einem Waldweg an den Fischteichen vor einer 32-jährigen Frau entblößt. Die Frau war gegen 17.00 Uhr in dem Waldgebiet zwischen Dubelohstraße und Haustenbecker Straße auf einem schmalen Waldweg abseits der Hauptwege unterwegs. Nachdem sie einen Spaziergänger mit einem Kind passiert hatte, kam ein Mann auf sie zu und sprach sie auf Englisch an. Der Fremde ...

mehr