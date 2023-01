LPI-GTH: Unter Einfluss von Alkohol

Gotha (ots) - Ein 31-jähriger Fahrer eines VW wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Waltershäuser Straße unterzogen. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

