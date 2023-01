LPI-GTH: Kollision mit Wildtier

Eisenach (ots) - In der zurückliegenden Nacht führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Heinrichstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten eine 34-jährige Fahrerin eines Audi. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihr Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die 34 Jahre alte Frau muss sich in einem Verfahren verantworten. (jd) Rückfragen bitte ...

mehr