Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 16.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes in der Gothaer Straße. Eine 59-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Gothaer Straße in Richtung Innenstadt als ein noch unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Audi A6 von der Parkplatzausfahrt auf die Straße fahren wollte. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt, am Opel entstand unfallbedingter Sachschaden. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur genannten Zeit in der Gothaer Straße aufhielten und Angaben zu dem Fahrer des blauen Audi machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0003711/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell