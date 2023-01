Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Kastanienallee. Hier kam es zu einem Brandausbruch in einem leerstehenden Gebäude. In der weiteren Folge geriet das Gebäude in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell