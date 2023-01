Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus PKW- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Nur etwa 15 Minuten parkte eine 35-Jährige ihren VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Unterpörlitzer Straße bis sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und feststellte, dass der Kofferraum gewaltsam durch einen oder mehrere Unbekannte geöffnet wurde. Der oder die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug einen Laptop im Wert von circa 500 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr. Personen, die sich zur genannten Zeit in der Unterpörlitzer Straße aufhielten und verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0002772/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell