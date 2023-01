Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Wohnhauses

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Gebäudebrand eines Einfamilienhauses in der Straße "Schulwiese". Offenbar brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus und griff anschließend auf die Zimmerdecke über, sodass in der Folge das Wohnhaus in Brand geriet. Hierbei wurden zwei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ungefähr 50.000 Euro. (jd)

