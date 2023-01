LPI-GTH: Unfall mit Radfahrer

Dosdorf (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 29-jährige Fahrerin eines Seat befuhr gestern Abend die L3004 von Richtung Siegelbach in Richtung Dosdorf als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Die Frau kollidierte mit ihrem PKW mit dem Wildtier. Dabei entstand Sachschaden am Seat, das Wildschwein lief in ein angrenzendes Feld davon. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

