Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern- Zeugensuche

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern wurde der Polizei Ilmenau ein Schockanruf aus der Singer Straße gemeldet. Die Betrüger riefen, unter Vortäuschung eine nahe Verwandte zu sein, bei einer 67-Jährigen an und gaben an, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Betrüger verlangten im Anschluss die Zahlung von 50.000 Euro zur Unterbindung einer Untersuchungshaft. In der weiteren Folge übergab die Rentnerin, gegen 16.30 Uhr, einen hohen Geldbetrag an einen fremden Mann im Bereich der Singer Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 175 cm groß -schlanke Figur -südländisches Erscheinungsbild -schwarze Haare nach hinten gekämmt -FFP2 Maske im Gesicht -schwarzer Anorak -dunkle Jeans

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gräfinau-Angstedt wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0002749/2023) in Verbindung zu setzen.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504. (jd)

