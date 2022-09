POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach: Mehrere Schwerverletzte nach Auseinandersetzung mit Schüssen - Drei vorläufige Festnahmen - Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag, 5. September, um 18 Uhr und Dienstag, 6. September, um 6.30 Uhr auf noch ungeklärte Weise Zutritt zu einer Schule an der Schulstraße in Hardterbroich-Pesch verschafft. Aus einem Unterrichtraum stahlen sie mehrere Tablets. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

