Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: 39-Jähriger schwer verletzt - Mordkommission ermittelt - Tatverdächtiger mit SEK festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend ist es an der Duvenstraße zu einem Angriff eines 43-Jährigen auf einen 39-Jährigen gekommen, bei dem Letzterer verletzt wurde. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Tatverdächtige konnte am späten Dienstagmittag, 6. September, von Spezialeinsatzkräften in der Rheydter Innenstadt festgenommen werden.

Die Tat, bei der der 43-jährige Mann mit dem 39-Jährigen auf einen Parkplatz an der Duvenstraße fuhr und ihn dann mit einem Beil verletzte, ereignete sich am Montag, 5. September, gegen 19 Uhr. Bei dem Versuch des Angegriffenen, aus der Situation zu flüchten, gab der Tatverdächtige nach bisherigem Ermittlungsstand einen Schuss aus einer Schusswaffe auf ihn ab. Bislang ist davon auszugehen, dass der Schuss den 39-Jährigen nicht traf. Dieser konnte nach einem anschließenden kurzen Gerangel letztendlich flüchten.

Unweit des Tatortes fiel einem Autofahrer der blutende Mann auf. Er fuhr ihn zur Polizeiwache Rheydt. Die Polizisten verständigten Rettungskräfte, die den Verletzten nach Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei erfuhr hierdurch von den Ereignissen. Aufgrund der Gesamtumstände gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von dem Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes aus. Im Verlaufe der Ermittlungen der Mordkommission ergab und erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 43-jährigen Mönchengladbacher. Hintergrund der Tat dürften persönliche Streitigkeiten sein.

Das Auto des Tatverdächtigen fanden Polizisten verlassen in Tatortnähe und stellten es sicher.

Die Ermittler durchsuchten die verlassene Wohnung des Tatverdächtigen im Stadtteil Odenkirchen mit der Unterstützung eines Spürhundes. Sie fanden dort unter anderem scharfe Munition und stellten diese sicher.

Aufgrund einer möglichen Bewaffnung des Tatverdächtigen zogen die Ermittler Spezialeinsatzkräfte hinzu. Nach intensiven Ermittlungen konnten diese den 43-Jährigen am Dienstag gegen 14 Uhr in der Rheydter Innenstadt festnehmen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Er trug in seiner Kleidung ein Messer mit sich.

Der Tatverdächtige wird vermutlich am Mittwoch, 7. September, einem Haftrichter vorgeführt. Es wird nachberichtet. (cw)

