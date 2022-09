POL-MG: Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Mönchengladbach (ots) - An der Straße Hehnerholt haben Einbrecher die Fensterscheibe zu einer Wohnung im Hochparterre eingeschlagen und sind so in die Wohnung gelangt. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 3. September, um 11 Uhr und Montag, 5. September, um 6.30 Uhr. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 02161-290 bei der Polizei. ...

