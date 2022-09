POL-MG: Einbrecher schlagen Fenster ein

Mönchengladbach (ots) - Ein Dieb hat dem Ladendetektiv eines Supermarktes am Kohlenweg in Wickrath am Samstag, 3. September, mit der Faust in den Bauch geschlagen, nachdem dieser ihn nach einem Diebstahl angesprochen hatte. Der Detektiv hatte den Mann gegen 8.10 Uhr dabei beobachtet, wie er ein Jagdmesser aus der Auslage nahm und es auf dem Weg zur Kasse in seinem Kapuzenpullover verschwinden ließ. Darauf angesprochen ...

mehr