POL-MG: Unbekannte stehlen Tablets aus Schule

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 5. September, um 7 Uhr ist es auf der Viersener Straße in Windberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 53-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Der Frau war auf dem Radweg in Richtung Viersen unterwegs, als ein 62-jähriger Mann die Beifahrertür eines geparkten Autos öffnete. Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein ...

