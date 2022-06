BPOLI-OG: Gesuchter Straftäter festgenommen und falsche Ausweise sichergestellt

Rheinmünster (ots) - Am Flughafen Karlsruhe Baden-Baden wurde gestern, während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tuzla, bei einem 40-jährigen Bosnier eine aktive Fahndung festgestellt. Der Mann, der wegen einem Verstoß gegen das BtMG verurteilt worden war, wurde mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Er muss noch eine Strafe von 525 Tagen Haft verbüßen und wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Rückfragen bitte an: ...

mehr