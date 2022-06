Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebesgut in Toaster-Verpackung versteckt

Bobenheim-Roxheim (ots)

19 Parfümflaschen wollten zwei 25- und 26-jährige Ladendiebe am Freitagnachmittag in der Verpackung eines Toasters verstecken - und wurden dabei von dem Ladendetektiv gestellt. Dieser beobachtete, wie die beiden Beschuldigten gegen 15:40 Uhr einen Toaster nahmen und dessen Verpackung öffneten. Anschließend verstauten diese dort die Parfümflaschen, klebten die Toasterverpackung mit Klebeband zu und bezahlten den Toaster an der Kasse, wo der Ladendetektiv auf die Täter wartete. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme durch die Polizei konnte bei der Durchsuchung des 26-Jährigen weiteres Diebesgut in Form von Kosmetikartikeln aufgefunden werden. Der Wert des Diebesguts insgesamt dürfte ca. 500 Euro betragen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs des 25-Jährigen wurden darüber hinaus neben diversen Elektronikzubehörartikeln auch Modeschmuck und Wildkameras im Gesamtwert von 600 Euro aufgefunden. Ein Teil des Diebesguts konnte dem Supermarkt im Südring zugeordnet und bereits wieder ausgehändigt werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Anzeigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls aufgenommen.

