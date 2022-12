Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Carports

Rheine (ots)

Pkw brannte vollständig aus

Am Dienstag (27.12.) ist die Polizei zu einem Carportbrand an die Ostereschstraße in Elte gerufen worden. Eine Zeugin hörte gegen 00.23 Uhr lautes Knacken und sah, dass in ihrer Nachbarschaft der Carport in Flammen stand. Als die Beamten eintrafen stand der Carport und ein darunter abgestellter BMW in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Noch ist unklar, wie es zu dem Brand gekommen ist. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

