Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Lengerich, Messenger-Betrügereien

Ibbenbüren Lengerich (ots)

Angebliche Familienangehörige benötigen Hilfe Am Donnerstag (22.12.) haben sich drei Frauen bei der Polizei gemeldet, weil sie Geld an Betrüger überwiesen haben. Alle drei Frauen bekamen am Donnerstag eine Whats-App. Zwei der Frauen angeblich von ihrem Sohn, eine weitere angeblich von ihrer Nichte. In der Nachricht wurden die Frauen um Hilfe gebeten, u.a. für den Kauf eines neuen Handys. Die Frauen überwiesen daraufhin alle einen vierstelligen Betrag. In allen drei Fällen setzten sich die Geschädigten im Nachgang mit ihren echten Verwandten in Verbindung und der Betrug flog auf. Die Polizei warnt nochmal eindringlich vor diesen Messenger-Betrügereien. Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen ein, die Sie per Nachrichtenfunktion oder Anruf erhalten. Seien Sie skeptisch. Versuchen Sie die Person, die Sie anschreibt, persönlich zu kontaktieren. Sensibilisieren Sie in Ihrem Umfeld die Menschen noch mal eindringlich vor diesen Messenger-Betrügereien. Und melden Sie jeden Betrugsversuch der Polizei.

