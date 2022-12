Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Wohnungseinbruch

Saerbeck (ots)

Hausbewohner bemerkt Täter

Am Mittwochabend (21.12.) gegen 17.45 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Wohnhaus an der Buchenstraße. Der Unbekannte hebelte eine Tür auf und gelangte so in das Haus. Ein Hausbewohner bemerkte Geräusche und erkannte einen Lichtkegel in seinem Hausflur. Vermutlich bemerkte dies der Täter, der kurz darauf flüchtete. Entwendet hat der Täter ersten Angaben zufolge nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

