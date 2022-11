Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Autofahrerin und Senior

Wenden (ots)

Am Dienstag (8. November) hat sich auf der Bachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Fußgänger und einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin ereignet. Dabei befuhr die Autofahrerin mit ihrem Auto die Straße in Fahrtrichtung Hünsborn. Zeitgleich kehrte ein 85-Jähriger mit einem Besen den Gehweg zur Fahrbahn hin. Der Pkw berührte den Senior am Arm und an der Hüfte, sodass dieser stürzte. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

