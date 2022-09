POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (27.09.2022) einen Palettenstapel an der Straße Am Wammeskopf in Brand gesteckt. Ein Anwohner meldete gegen 01.50 Uhr ein brennendes Haus in der Nachbarschaft. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand, nach über einer Stunde war der Brand schließlich ...

mehr