Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Zeugen beobachteten verdächtige Person an Hausgarage - Alarmierte Polizei stellte Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den Vormittgasstunden des 31.05.2022 war ein zunächst unbekannter Mann zu Fuß auf der Langemarckstraße in Bonn-Oberkassel unterwegs. Zeugen beobachteten gegen 08:00 Uhr, wie er sich in Höhe eines Hausgrundstücks mehrfach umschaute und dann versuchte auf das Dach einer Garage zu klettern - sie alarmierten sofort die Polizei. Der Unbekannte bemerkte die Zeugen und entfernte sich dann vom Ort des Geschehens.

Die Besatzung eines Streifenwagens stellte den Verdächtigen kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und überprüfte ihn. Der Mann machte zunächst unplausible Angaben und gab darüber hinaus auch falsche Personalien an. Er führte in einer mitgeführten Tasche diverse Werkzeuge mit. Am oberen Teil einer Garagenwand ist eine Kupferplatte angeschraubt - dieser Bereich war zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme durch die Polizisten ohne erkennbare Auffälligkeiten.

Der Verdächtige wurde schließlich im Polizeipräsidium weiter überprüft. Hierbei konnte auch die tatsächliche Identität des 28-Jährigen, der der Polizei auch auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt ist, festgestellt werden. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung legten die Polizisten gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls / Einbruch vor.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

